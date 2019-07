Aumento biglietti treni Pescara - Milano, interviene il sottosegretario e vicepresidente D'Annuntiis

Il vicepresidente della Regione e sottosegretario D'Annuntiis interviene in merito alle polemiche scatenate dalla decisione di Trenitalia di sostituire i treni Freccia Bianca con i treni Freccia Argento per la linea Pescara - Milano, aumentando in alcuni casi i prezzi anche del 30% a fronte dello stesso tempo di percorrenza.

Il sottosegretario evidenzia come questa pratica possa essere discutibile, anche se i nuovi treni saranno più comodi comunque l'utenza dovrebbe avere il diritto di scegliere e non di essere costretta a pagare di più:

Ciò posto, l’introduzione dei Freccia Argento in parziale sostituzione dei Freccia Bianca è frutto di una decisione da parte della direzione nazionale di Trenitalia e non riguarda minimamente il contratto di servizio regionale in essere con la regione Abruzzo. Infatti i treni Freccia argento saranno inseriti in sostituzione di treni che non fanno parte di detto contratto. La Regione Abruzzo si è attivata, sin dalla fine del mese di Giugno, inoltrando a Trenitalia la richiesta per l’introduzione della Carta Tutto Treno che consentirebbe l’utilizzo indifferente delle Frecce e dei treni del trasporto regionale. In data odierna, Trenitalia ha comunicato che è allo studio una proposta in merito con i relativi costi