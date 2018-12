Aumenti pedaggi autostrade A24 ed A25, il ministro Toninelli attacca i sindaci

Duro attacco del ministro Toninelli ai sindaci che protestano per gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 ed A25. L'annuncio dei possibili rincari a partire dal 1 gennaio, infatti, ha scatenato le proteste non sono degli autotrasportatori ma anche dei primi cittadini, che però il ministro attacca in quanto non sarebbero intervenuti con i precedenti governi quando furono lasciate libere le concessionarie dei servizi di praticare aumenti record:

“Mentre il Governo sta lavorando per sterilizzare gli aumenti dei pedaggi autostradali di inizio anno, è singolare assistere alle proteste dei sindaci di quei partiti che negli anni passati, mentre guidavano l'esecutivo, hanno consentito che i concessionari mettessero le mani nelle tasche degli italiani e hanno blindato quei contratti-regalo in favore dei prenditori di Stato Si dimettessero se si vergognano di quanto hanno fatto i loro capi politici. Se la prendano con loro. Ora è facile, da sindaci, fare la parte dei difensori dei cittadini. Ma dove erano, in quale piazza, sotto quale Ministero quando i loro leader legavano le mani allo Stato e lasciavano gli utenti delle autostrade in balia dei gestori? Il Governo del cambiamento sta invertendo i rapporti di forza. Lo Stato torna a fare lo Stato"