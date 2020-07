Troppa attesa per il call center di Ambiente spa, Catalano: "Servizio rifiuti degenerato"

La vice presidente del consiglio comunale non ha dubbi: "Il servizio è scadente e i cittadini non riescono neppure a segnalarlo: chiederemo spiegazioni perché così la città non va avanti e si prepara a un'estate fra topi e rifiuti"