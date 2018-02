Attacco del centrodestra a Zeman, Di Nicola: "Siamo alle comiche"

Lo ha dichiarato il candidato del M5S nel collegio uninominale Pescara-Chieti, Primo Di Nicola, giornalista ed ex direttore del Centro, in merito alle affermazioni di alcuni candidati di centrodestra critici sulle esternazioni del mister del Pescara relativamente alle sue intenzioni di voto.

"Capisco l'imbarazzo di Forza Italia e dei suoi alleati di fronte alle esternazioni del tecnico boemo, noto per la sua crociata contro il doping e per uno sport pulito - aggiunge Di Nicola - Un concetto che alla coalizione guidata dal pregiudicato Berlusconi risulta difficile da comprendere, come dimostrano le liste del centrodestra per le prossime politiche dopate da impresentabili di ogni genere. Ma che a fare la morale a Zeman sia tra gli altri Guerino Testa, è davvero il colmo, visto che a suo carico pende un'accusa di bancarotta fraudolenta".