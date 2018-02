Assunzioni Tua, Pettinari: "Promesse e regali per la campagna elettorale"

Assunzioni senza criterio e soprattutto spot elettorali per conquistare voti in vista delle tornate elettorali. E' duro il commento di Domenico Pettinari, consigliere regionale del M5S in merito al bando pubblicato da TUA per l'assunzione di una cinquantina di manutentori. Il bando ieri era già stato criticato dai sindacati che da anni chiedevano assunzioni di personale tecnico senza mai essere stati ascoltati.

Questo bando, disordinato e poco efficace per il funzionamento dell’azienda non è altro che uno “spottone” elettorale, in pieno stile PD. Un Governo responsabile e corretto avrebbe evitato di strumentalizzare l’azienda di Trasporti Regionale ed avrebbe operato già da tempo riconvertendo il personale in esubero verso i comparti in carenza ed avrebbe bloccato le assunzioni dei dirigenti. Risparmiando, così, fondi per acquistare i nuovi mezzi, che invece continuano ad uscire con le spie rosse del malfunzionamento accese, recando danno ai passeggeri che spesso sono lasciati in strada da autobus rotti. Inoltre avrebbe dotato le officine interne di strumentazioni adeguate evitando l’intervento di officine esterne che rappresentano ancora oggi un costo elevato per l’azienda. Massima solidarietà ai sindacati, quindi, che oggi si sono opposti a questa becera strumentalizzazione, e ancora più a tutte quelle sigle sindacali che da anni protestano contro una gestione del personale e dei mezzi errata che ha portato fin ora sperperi di denaro pubblico e una bassa qualità della vita lavorativa per i dipendenti