In arrivo assunzioni di personale medico all'ospedale di Penne

Buone notizie per l'ospedale di Penne. A seguito dell'incontro avuto dall'assessore comunale alla sanità Tulli con l'assessore regionale Verì, si è deciso che si procederà all'assunzione di nuovo personale medico per il nosocomio vestino che da tempo soffre gravi problemi di mancanza di personale sanitario, soprattutto medico.

L'assessore ha evidenziato che occorrerà tempo per riparare alle decisione pianificate dalla precedente giunta regionale:

Due medici saranno inseriti nella Usod di Ginecologia, altri due medici prenderanno servizio nel reparto di medicina ai quali saranno aggiunti, come programmato, altri due medici a partire dal mese di febbraio per rafforzare l’organico. Abbiamo ottenuto l'assicurazione, inoltre, che l’equipe ortopedica non dovrà, in futuro, dividersi tra i nosocomi Penne e Ortona, così da poter espletare al meglio le sue capacità diagnostiche al San Massimo.

Inoltre, ha aggiunto la Tulli, si lavora per migliorare il lavoro in tutti i reparti, evidenziando che rispetto al passato c'è un interlocutore in Regione con il quale promuovere iniziative sinergiche per salvaguardare l'ospedale di Penne.