Sanità, al via le assunzioni nelle asl abruzzesi: a Pescara 299 posti

Oltre 1.150 assunzioni in tre delle quattro asl abruzzesi nei prossimi tre anni, per far fronte ai pensionamenti che scatteranno nei prossimi mesi. La giunta regionale, su proposta dell'assessore Verì, ha approvato il piano triennale di assunzioni per le Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Pescara e Teramo mentre per la Asl Lanciano - Vasto - Chieti bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Per la provincia di Pescara, sono previste 299 assunzioni in tre anni, e l'assessore evidenzia come questo documento sia flessibile e potrà essere modificato in base agli indirizzi fissati dal governo regionale, per una profonda riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Un ruolo centrale avranno anche in nuovi direttori generali delle Asl, rimodulando le figure professionali in base alle singole esigenze territoriali.