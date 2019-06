Giunta comunale di Città Sant'Angelo, scelti assessori e deleghe

Il nuovo sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, ha composto la sua giunta comunale con la scelta degli assessori e delle relative deleghe.

Il neo primo cittadino ha assegnato le deleghe a tutti gli eletti in maggioranza della lista SiAmo e ha tagliato del 15 per cento gli emolumenti degli assessori.

Il sindaco ha tenuto per sé le importanti deleghe all’Agricoltura, «per sviluppare al meglio progetti e fondi regionali destinati ad ampliare le opportunità di lancio delle eccellenze agricole angolane e piacerebbe sviluppare con progetti regionali per ampliare le opportunità delle eccellenze angolane», e ai Lavori pubblici, con il mirino puntato «alla risoluzione del dissesto idrogeologico e al grande progetto della riviera angolana, sempre in sinergia con la Regione».

Due le deleghe coniate ex-novo: Tutela del centro storico e del patrimonio architettonico, e quella alle Botteghe storiche e agli artigiani. La carica di presidente del consiglio comunale sarà ricoperta da Antonio Plevano.

Questi i componenti della squadra di governo di Perazzetti: