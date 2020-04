L'assessore Fioretti sui pagamenti della cassa integrazione in deroga: "Liquidazione entro 15 giorni"

L'assessore regionale Fioretti torna sulla questione delle domande per la cassa integrazione in deroga in Abruzzo, annunciando che il grosso delle domande presentate dalle aziende sul territorio sarà in liquidazione entro una quindicina di giorni. L'assessore ha incontrato oggi il presidente Marsilio per fare il punto della situazione alla presenza del direttore regionale Inps e dell'assessore alle attività produttive Febbo.

Undicimila titolari di attività hanno chiesto di poter ottenere il contributo economico per l'emergenza Coronavirus, per circa 50 mila lavoratori considerando che ogni imprenditore ha inserito il totale dei dipendenti in un'unica domanda. Fioretti torna sulle polemiche sollevate dall'opposizione sui ritardi nell'inoltro delle domande all'Inps:

Abbiamo impegnato piu' di 30 persone e abbiamo dato risposta quasi a meta' delle pratiche presentate. Siamo sicuri che in brevissimo tempo metteremo dentro tutte le pratiche valide, perche' il problema e' la complessita' delle domande rispetto a una verifica attenta e seria che costringa a ripresentare le domande e avere tempi lunghissimi.

La Regione, che ha già inviato duemila domande ed altre mille saranno inviate entro stasera, si è accordata con l'Inps per riuscire a mandare subito le domande in pagamento, considerando la mole di lavoro eccezionale e le procedure previste ha aggiunto Fioretti che parla di tempi accettabili rispettati.