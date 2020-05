Febbo rassicura il settore dei giochi e scommesse: "Dalla conferenza Regioni è arrivato l'ok alla riapertura"

Arrivano importanti rassicurazioni dall'assessore Febbo per il settore del gioco e scommesse. Dall'ultima conferenza delle Regioni infatti è arrivato il via libera alla riapertura di sale bingo, agenzie scommesse e sale slot che dovrebbe essere ufficializzato con il prossimo decreto del governo.

Febbo in particolare si rivolge ai titolari e dipendenti di queste attività che erano scesi in piazza, nei giorni scorsi, per protestare contro la mancata riapertura nella fase 2 e la mancanza di tutele e sostegno da parte del governo e della Regione. Ad Agipronews l'assessore ha spiegato che i protocolli di sicurezza sono pronti e che proprio la sollecitazione fatta dall'Abruzzo durante la conferenza è stata accolta. I dettagli e le modalità per la riapertura dovrebbero essere contenuti nel decreto che Conte firmerà presumibilmente nel fine settimana, quando sarà presa anche la decisione relativa agli spostamenti fra regioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.