Anche l'assessore Di Nisio partecipa al laboratorio sul riciclo organizzato nella pineta dannunziana [FOTO]

Un pomeriggio estivo assieme ai ragazzi delle associazioni “Gulliver”e “Parco de Riseis” all'insegna del riciclo. L'assessore comunale Di Nisio ha pubblicato sul suo profilo Facebook foto e commento relativo al laboratorio che si è tenuto nella pineta dannunziana, riguardante la cultura ecologica ed il riciclo, realizzando oggetti ed opere d'arte usando proprio questi materiali. Gli incontri proseguiranno anche in altri luoghi di Pescara e il tutto sarà poi esposto all'Aurum.

Pescara è una bellissima città che io amo per tanti aspetti: la vivacità, il commercio, gli appuntamenti culturali, i Parchi e le zone verdi, il buon cibo… dovremmo essere tutti non solo felici di vivervi ma anche attenti a conservarla pulita ed in ordine. Fare un pezzo di strada con una carta per poi gettarla in un cestino, fare la raccolta differenziata, non buttare cicche a terra dovrebbero essere comportamenti normali e alla portata di tutti (e evito di esprimermi su chi getta fuori dai cassonetti materiale elettronico tipo televisori o mobili e materassi pur in presenza di un servizio di raccolta gratuito su appuntamento).