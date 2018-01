Assemblea programmatica regionale di NCS, interviene anche Matteo Salvini

Sabato 20 gennaio alle ore 16, presso l’Hotel Sea Lion a Montesilvano, si terrà una conferenza stampa del movimento Lega/Salvini Premier NcS Abruzzo alla presenza del Sen. Raffaele Volpi e del coordinatore regionale dott. Giuseppe Bellachioma per comunicazioni relative alle nuove adesioni al partito e per dare il via alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo.

Alle 17,30 inizierà l'assemblea programmatica regionale del movimento, nel corso della quale interverrà in collegamento telefonico, il leader di Lega/Salvini Premier, Matteo Salvini.