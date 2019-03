All'Hotel Plaza l'assemblea annuale dell'Associazione Radicali Abruzzo

È convocata per domenica 17 marzo la X assemblea annuale dell'Associazione Radicali Abruzzo, con il seguente ordine del giorno:

relazione segretario, presidente e tesoriere;

dibattito generale, presentazione candidature e mozioni;

votazione sulle mozioni presentate;

elezione segretario, presidente e tesoriere

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 12,30. Come di consueto l'assemblea sarà aperta alla partecipazione anche dei non iscritti.