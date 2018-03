Assegnazione gratuita di campi sportivi alla Cooperativa Eta Beta? FI non ci sta

“Forza Italia presenterà in consiglio comunale un ordine del giorno per chiedere alla giunta comunale di ripristinare il pagamento della tariffa di 15 euro all’ora per la Cooperativa Eta Beta che usufruisce del campo sportivo ‘Donati’ per l’attività amatoriale di 15 ragazzi immigrati, al pari di tutte le piccole Associazioni sportive locali che ogni giorno pagano la quota per far allenare negli impianti comunali i nostri bambini. In alternativa chiederemo al Consiglio comunale di estendere la stessa agevolazione della gratuità alle nostre associazioni sportive che non navigano nell’oro e in cui dirigenti e famiglie si autotassano per far giocare i nostri ragazzi. È quanto deciso dopo la Commissione comunale che ha convocato i responsabili della Cooperativa per chiarire i contenuti della contestata delibera numero 783 in vigore dal 28 novembre scorso”.