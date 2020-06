Colate d'asfalto che soffocano gli alberi a Pescara: le foto sui social sono una bufala

Nessuna colata d'asfalto selvaggia alla base degli alberi in via De Gasperi a Pescara. Il vicesindaco ed assessore Santilli ha smentito il post che era stato pubblicato dall'associazione ambientalista "Italia Nostra" su Facebook e che parlava di alberi soffocati dall'asfalto nella nostra città.

Santilli infatti una volta informato della denuncia sui social, aveva avviato la macchina comunale per effettuare le verifiche del caso, e grazie al dottor Evangelista ha scoperto che l'albero in primo piano nella foto è un prunus mentre a Pescara in via De Gasperi sono stati piantati solo platani, ma l'immagine era stata scattata a Roma.

Una bufala che, come ha aggiunto il vicesindaco, riporta all'attenzione la questione delle notizie pubblicate sui social spesso con troppa leggerenzza e disinvoltura e senza le verifiche del caso:

Ricordo alle associazioni ambientaliste che hanno in questo assessorato un interlocutore diretto, disponibile e collaborativo su tali tematiche. Sarebbe bastata una semplice telefonata invece di imbastire sul web una polemica non solo inutile, ma pure destituita di ogni fondamento

Santilli ha anche aggiunto che successivamente su Facebook la dicitura "a Pescara" nell'immagina è stata corretta in "a Roma".