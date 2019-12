Aree di sosta con wifi e colonnine per auto elettriche in tutti i piccoli comuni abruzzesi: la proposta della Lega abruzzese

Realizzare un'area di sosta all'aperto in tutti i comuni abruzzesi sotto i cinquemila abitanti, dove trovare wifi gratis e colonnine per la ricarica elettrica. È la proposta presentata dal consigliere regionale della lega Fabrizio Montepara che in questo modo intende incentivare il turismo itinerante, "en plen air" dando in questo modo anche sviluppo e visibilità ai piccoli comuni dove spesso difficilmente arrivando flussi turistici.

Le aree di sosta, specifica la proposta di legge, all'occorrenza potranno diventare anche zone di primo intervento logistico per la protezione civile. La proposta si sposa con quella legata all'enoturismo, considerando l'aumento nel 2019 del 9,8% di questo genere di turismo sostenibile e libero. Montepara spera di arrivare all'approvazione per l'inizio 2020.