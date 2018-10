Area di risulta, salta il consiglio comunale: manca il numero legale

Salta la seduta del consiglio comunale sull'area di risulta. Questa mattina infatti alle 10 l'aula doveva esaminare ed approvare il progetto di riqualificazione dell'amministrazione comunale, ma a causa della mancanza del numero legale la seduta è stata aggiornata a mercoledì prossimo 17 ottobre.

Assenti sindaco e gran parte dei consiglieri di maggioranza. Presenti invece i consiglieri d'opposizione di Forza Italia che, con il capogruppo Antonelli, sottolineano come l'episodio dimostri il fallimento e l'abbandono da parte del sindaco e della maggioranza del governo cittadino:

"Alle 10 la seduta si è sciolta per assenza del numero legale, e non c’era neanche il sindaco a difendere la sua delibera, un’assenza che è la fotografia di un’amministrazione ormai agli sgoccioli e Alessandrini deve prenderne atto, anche perché dalla prossima settimana sarà inondato dalle centinaia e centinaia di osservazioni di cittadini e commercianti a dimostrazione che il

progetto è avversato non solo dalle opposizioni politiche, ma da tutta la città.

Per questa ragione oggi reiteriamo l’invito al sindaco Alessandrini, anche alla luce dell’ultima verità emersa, ovvero che i fondi si potranno utilizzare e rimodulare sino al 31 dicembre 2021 e non del 2019, a ritirare il progetto in esame, basta spendere soldi dei pescaresi in inutili sedute consiliari, e piuttosto decidiamo come spendere in modo produttivo e utile i 12milioni di euro di fondi Masterplan, sempre se e quando il Governo li rimetterà a disposizione dell’Abruzzo”