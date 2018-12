Area di risulta, Forza Italia: "Per il sindaco è una vittoria di Pirro"

Una vittoria di Pirro per il sindaco Alessandrini e per la maggioranza, con un progetto che rimerrà solo sulla carta senza diventare operativo e concreto. È quanto afferma il capogruppo di Forza Italia al Comune Antonelli in merito all'approvazione odierna, da parte del consiglio comunale, del progetto sull'area di risulta.

Secondo Antonelli, si tratta di uno schiaffo che il sindaco e la giunta danno alla città ed a tutte le categorie sociali ed economiche che si sono opposte al progetto, dimostrando la distanza fra gli amministratori e la città:

Prima dovrà superare lo scoglio delle centinaia di osservazioni contro il progetto, forse arriverà fino al bando che però non partirà mai visto che nel frattempo, alle ore 23 del 26 maggio 2019, ci penseranno i cittadini a mandarlo a casa con la sua maggioranza. Quello odierno suona però uno schiaffo forte, violento, alla città che in ogni modo ha cercato di chiedergli l’apertura di un confronto per concertare insieme un vero progetto utile e realmente fattibile, oggi Alessandrini ha sancito la frattura insanabile con la città che governa. Non solo: ha aperto anche un nuovo fronte con i dipendenti di Pescara Parcheggi che, semmai quel progetto approvato dovesse andare in porto, con la cessione ai privati dei parcheggi sulle aree di risulta per vent’anni, perderanno il proprio posto di lavoro. Alessandrini e la sua maggioranza lo sanno e, con la coscienza sporca, hanno tentato di salvare la faccia con un retorico e inutile ordine del giorno in cui si impegnano a ‘salvaguardare i livelli occupazionali’, ovvero aria fritta”.

Antonelli conclude ricordando che sulla questione dei dipendenti Pescara Parcheggi di fatto non si potrà dare alcuna garanzia, in quanto il privato che avrà in concessione l'area non ha alcun vincolo ed obbligo nei confronti dei lavoratori.