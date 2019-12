Approvato il bilancio, Pignoli (Udc): "Il mio voto è stato decisivo"

Massimiliano Pignoli, capogruppo comunale dell'Udc, si dice soddisfatto del via libera da parte del consiglio al nuovo Documento Economico e Finanziario:

"Con il mio voto come consigliere dell'Udc siamo stati ancora una volta determinanti per approvare il Bilancio di Previsione 2020-2022 - afferma - Il mio voto è stato decisivo, in quanto occorrevano almeno 17 voti per far passare il bilancio, e il voto del sottoscritto, come diciassettesimo, ha avuto il suo peso, a dimostrazione della fedeltà del nostro gruppo a questa maggioranza".