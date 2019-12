Approvato il bilancio, il centrosinistra va all'attacco: "È un elenco di tagli"

Approvato il bilancio del Comune di Pescara, ma per i consiglieri del centrosinistra si tratta soltanto di "un elenco di tagli". In una nota congiunta, Marinella Sclocco, Giacomo Cuzzi, Stefania Catalano, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli affermano quanto segue:

Poi i consiglieri comunali del centrosinistra spiegano:

"Solo grazie ai nostri emendamenti Pescara avrà più fondi per il verde pubblico per parchi come Colle del Telegrafo, Di Cocco, Mafalda di Savoia e Renzetti, avrà più risorse per i premi Flaiano e per il Fla, avrà opere pubbliche in zone non centrali come via Valignani, via Secchia, via Panaro, piazza Nilde Iotti, recupera risorse per le associazioni di volontariato che costituiscono la insostituibile rete sociale a sostegno delle utenze deboli".