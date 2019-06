Antonio Razzi incontra Berlusconi ad Arcore: "L'ho trovato in gran forma" [FOTO]

"Ieri ho incontrato il presidente Berlusconi a villa San Martino - Arcore, l’ho trovato in grande forma!".

Così, sul suo profilo Facebook, Antonio Razzi, più che mai attivo anche in questa estate 2019 dopo la fine della sua esperienza televisiva a "Ballando con le stelle".

Di ritorno da alcuni giorni trascorsi a Lucerna, in Svizzera, con i propri parenti, l'ex senatore ha ben pensato di fermarsi ad Arcore per incontrare Silvio Berlusconi, con il quale è rimasto in buoni rapporti nonostante le polemiche che l'hanno portato ad abbandonare (temporaneamente?) la politica attiva dopo la sua mancata ricandidatura alle politiche 2018 nelle file di Forza Italia.

I due, nello scatto postato da Razzi sul social network, posano sorridenti stringendosi la mano, a testimonianza di quanto la loro amicizia regga ancora oggi.