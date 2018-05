Di Marco indagato per la realizzazione del Parco del Lavino? "Lo apprendo dalla stampa"

Antonio Di Marco, presidente della Provincia di Pescara, sarebbe indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del Parco del Lavino, a Lettomanoppello, riguardante un appalto da 3,5 milioni di euro. Il condizionale è d'obbligo, in quanto lo stesso Di Marco dichiara su Facebook di non saperne niente:

"Ho appreso dalla stampa - si legge in un post - di essere indagato per i reati di corruzione e falso ideologico in atto pubblico. Al momento mi sono ignote queste ipotesi di reato. Continuo a confidare, come ho sempre fatto, nel competente e trasparente operato della Magistratura".