Provincia di Pescara, si è dimesso il presidente Di Marco

Il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha rassegnato oggi pomeriggio, sabato 15 settembre, le dimissioni dall'incarico.

Di Marco ha scelto di presentarsi e competere alle prossime elezioni regionali, la cui data deve essere ancora ufficializzata.

L'ormai ex presidente dell'ente provinciale, fa sapere che la lettera con la quale si dimette verrà protocollata nelle prossime ore.

Dunque anche per la Provincia si tornerà al voto, ma come già accaduto non verranno chiamati i cittadini a votare ma i sindaci della provincia nelle consultazioni di secondo livello stabilite dopo la riforma delle Province.