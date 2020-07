Il presidente Antonelli annuncia: "Non parteciperò a nessuna delle due manifestazioni sull'omofobia"

Il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, della Lega, fa sapere che non parteciperà a nessuna delle due manifestazioni sull'omofobia in programma domani 12 luglio a Pescara. Lo ha specificato all'Ansa ricordando di aver già espresso la propria idea con il voto in aula durante il consiglio comunale, per la mozione presentata dal centrosinistra dopo l'aggressione al giovane omosessuale.

In piazza Salotto si terrà domani la manifestazione "Restiamo liberi!" contro la legge Zen Scalfarotto sull'omofobia in discussione in parlamento, e contemporaneamente in piazza Sacro Cuore si terrà la contromanifestazione a favore dei diritti degli omosessuali e contro l'omofobia. Antonelli ha specificato di voler rispettare il suo ruolo istituzionale, aggiungendo:

"Le mie idee le ho manifestate in Consiglio comunale votando contro l'ordine del giorno presentato dal centrosinistra non nella parte in cui si esprimeva solidarietà al ragazzo omosessuale picchiato né in quella in cui si parlava della costituzione di parte civile, ma nella parte in cui si esprimeva sostegno al progetto di legge Zen Scalfarotto, che è al centro di un dibattito in parlamento"

Ricordiamo che martedì 14 luglio a Pescara si terrà a Villa De Riseis l'evento organizzato dal Pd e dedicato proprio alla legge sull'omofobia alla presenza anche della senatrice Cirinnà e del deputato Zen, primo firmatario della proposta di legge.