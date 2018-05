Antonelli a muso duro contro Alessandrini: “Non ha più i numeri per governare”

“Il sindaco Alessandrini non ha più i numeri per governare. Ieri, per la quarta volta consecutiva, la maggioranza ha fatto mancare il numero legale e la seduta si è aperta solo per la presenza responsabile dell’opposizione. Impossibile, a questo punto, continuare a pensare al ‘caso’ o a pure coincidenze: mancava il Capogruppo del Pd Presutti, mancava il Presidente del Consiglio comunale Pagnanelli, mancavano ampie fette della sua coalizione. Lo stesso primo cittadino dovrebbe prendere atto del drammatico immobilismo che caratterizza da mesi il suo governo e la sua città: Pescara è completamente abbandonata, sommersa dal verde cresciuto in maniera selvaggia perché gli uffici non hanno mandato avanti in tempo le gare per affidare i servizi di sfalcio e potatura; discariche abusive campeggiano ovunque; la totale assenza di manutenzione sta letteralmente facendo sprofondare il territorio. Per non parlare delle decine di delibere ferme che mai arriveranno in Consiglio, a partire da quella per le aree di risulta”.