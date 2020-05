L'appello del M5S Pescara: "Più controlli e un nuovo regolamento sulle antenne". Ecco cosa dice il consigliere Massimo Di Renzo dopo l'approvazione di un ordine del giorno dei pentastellati per risolvere il problema legato alla procedura di installazione delle antenne di telefonia mobile:

“Siamo soddisfatti perché, grazie al Movimento 5 Stelle, ci sarà la sospensione temporanea a scopo precauzionale del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione relativa alle istallazioni di impianti Srb e una campagna di controlli fatti dall'Arta nelle zone a rischio superamento dei limiti di legge. Segnaliamo da tempo il fatto che l'amministrazione non riesce a far applicare il regolamento attualmente in vigore e ora si potrà finalmente sanare questo problema”.