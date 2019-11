Antenne 5G "fuorilegge" a Pescara? Scoppia il caso in Comune

Bloccare le autorizzazioni per nuovi impianti e verificare la presenza di antenne 5G installate sul territorio comunale che, secondo l'Arta, sarebbero di fatto fuorilegge e da smantellare. È la richiesta fatta dalle commissioni ambiente ed attività produttive al sindaco Masci ed alla giunta in merito alla questione delle antenne in città, dopo la protesta e la denuncia dei comitati di protesta, che hanno partecipato assieme ai cittadini alla seduta congiunta delle commissioni.

Presente anche l'assessore Del Trecco assieme al dirigente Cicconetti, mentre i presidenti Petrelli e Rapposelli hanno spiegato che i cittadini vivono con preoccupazione una situazione di caos, con l'affidamento da parte della giunta Alessandrini nel 2017 dell'incarico per il piano del fabbisogno delle antenne, piano che ormai è divenuto parzialmente vecchio in quanto è arrivata la discussa tecnologica 5G. I presidenti hanno spiegato:

A questo punto, le commissioni hanno chiesto agli uffici e alla giunta che, nelle more di conoscere gli esiti del Piano della Polab, vengano sospese le autorizzazioni per l’installazione di qualunque nuovo impianto telefonico sul territorio, installazioni che, potenzialmente, potrebbero anche divenire superflue, giustificando eventuali dinieghi tecnici. Altro discorso però quello per 5 antenne 5G a 700 megahertz che, a detta dei comitati, sarebbero già state montate a Pescara. La norma, infatti, sembrerebbe aver rinviato al luglio 2021 l’autorizzazione per l’attivazione del 5G e, nelle more, avrebbe previsto anche il diniego alla predisposizione, ovvero all’installazione delle relative torri con impianto, ma pare che in 5 casi tale diniego sia stato ignorato e qualcuno abbia già montato le torri. Anche l’Arta sarebbe già intervenuta ribadendo che quegli impianti non autorizzati vanno smontati, rimandando la palla al Comune.

Petrelli e Rapposelli chiedono risposte immediate, entro una settimana, per capire se realmente esistono impianti non autorizzati per restituire fiducia ai cittadini alla luce anche della mancanza di studi scientifici che dimostrino la sicurezza delle antenne 5G.