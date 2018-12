L'Anpi ai Comuni: "Votate un ordine del giorno contro il Decreto Insicurezza Salvini"

Il Comitato Provinciale dell'Anpi Pescara "Ettore Troilo" ha lanciato un appello a tutti i Comuni della nostra provincia affinché votino un ordine del giorno per esprimere contrarietà al Decreto Sicurezza, ribattezzato dall'Anpi "il Decreto Insicurezza Salvini".

Anpi Pescara, che attacca dunque in maniera netta il ministro dell'Interno Matteo Salvini, invita a prendere esempio "da alcuni centri come Lecco, Parma e Senigallia nel respingere in modo netto" l’applicazione del Decreto Sicurezza.

Il fatto che questi 3 Comuni si siano pronunciati contro tale misura è segno, secondo l'associazione dei partigiani, che "c’è un'Italia che ha ancora nel cuore un'umanità solidale e nella testa la forza di opporsi dalla deriva anticostituzionale".