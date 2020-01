La vice ministra dell'Istruzione Anna Ascani in visita in 2 scuole di Pescara

Anna Ascani a Pescara per incontrare studenti e comunità scolastiche del territorio.

La vice ministra dell'Istruzione, come riferisce l'AdnKronos, sarà infatti nel capoluogo adriatico in visita in 2 scuole questa mattina, lunedì 27 gennaio.

Primo appuntamento alle ore 10.30 all'Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro Volta" per l'inaugurazione del Future Lab, un polo formativo per il personale scolastico costituito nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd).

"Si tratta di uno spazio dinamico", si legge in un comunicato, "aperto alla comunità anche oltre l'orario scolastico, all'interno del quale i docenti potranno formarsi e aggiornarsi su metodologie didattiche innovative e sperimentare nuove modalità di insegnamento in un ambiente all'avanguardia".

Invece alle ore 12:30, in occasione delle celebrazioni legate al Giorno della Memoria, la Ascani si unirà agli studenti del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico "Misticoni - Bellisario", che rifletteranno sugli orrori della Shoah attraverso una performance dal titolo "Echi della memoria".