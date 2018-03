Il M5S sbanca nel pescarese, Colletti rieletto con il 41,3%. Confermato anche Del Grosso

Andrea Colletti è stato rieletto alla Camera nel riparto maggioritario con 67.001 voti, il 41,3%: per il deputato uscente del M5S si tratta di un notevole successo personale. L'avvocato di Montesilvano ha staccato Guerino Testa di quasi 12mila voti, visto che l'ex presidente della Provincia si è fermato al 34,1%. Al terzo posto la candidata del centrosinistra Antonella Allegrino, che ha raccolto il 17,1%, sotto al 3% Leu e 1,6% per Potere al Popolo. Finora l'unico commento di Colletti, affidato a Facebook, è stato: "7:51 - si va a dormire".

In Abruzzo M5S e centrodestra rappresentano tre elettori su quattro secondo lo spoglio provvisorio delle schede alla Camera nel proporzionale: grillini al 37,5%, centrodestra al 36,7% (totale 74,2), con la Lega che raggiunge il 14,6%.

Il M5S sbanca anche a Lettomanoppello, paese del presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, dove il candidato pentastellato alla Camera dei deputati Daniele Del Grosso ha ottenuto il 42,99 dei voti, superando il candidato del Pd Antonio Castricone che si è fermato al 31,69%. Anche a Manoppello exploit dei grillini con Del Grosso al 50,01%, rispetto al 28,69 di Emilia De Matteo (centrodestra) con il 28,69%.

L'affluenza alle urne in Abruzzo

È stata del 75,29% l'affluenza alle urne in Abruzzo per le politiche 2018 per la Camera quando mancano i dati di 5 comuni (300 su 305). Per il Senato del 75,09%. Dati leggermente sopra il parziale nazionale rispettivamente del 72,96% e del 73,7%. Il definitivo sull' affluenza per la provincia dell'Aquila per la Camera è di 74,75%; per la provincia di Pescara del 75,54%.

Per la provincia di Teramo affluenza del 75,71 quando manca il dato di un comune, e a Chieti di 75,16% (100 comuni su 104). Nel capoluogo di regione l'affluenza alla chiusura dei seggi, per la Camera, è stata del 76,47% mentre a Pescara del 74,89%.