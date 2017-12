Amianto all'Agenzia delle Entrate di Pescara, il M5S presenta un'interrogazione

I deputati abruzzesi del M5S Vacca, Colletti, Del Grosso hanno presentato un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze dopo la diffusione della notizia che nell'immobile di via Rio Sparto 21, sede dell'Agenzia delle Entrate, il pavimento è composto da materiale vinil amianto in quasi tutto l’edificio.

"Questo immobile, sede di tre diversi Uffici fiscali, in seguito al processo di cartolarizzazione, è stato ceduto ad un privato - si legge nell'interrogazione - Recentemente, a giugno scorso, conseguentemente alle rimostranze sollevate il problema da alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, la proprietà provvedeva a incaricare una ditta specializzata per effettuare alcuni rilievi a campione per verificare attraverso opportune analisi i componenti del pavimento; dopo ben 4 mesi sono stati resi noti i risultati delle analisi nelle quali veniva riscontrata la presenza di amianto nella colla utilizzata per il fissaggio delle mattonelle; a seguito di altra campionatura effettuata da un laboratorio incaricato dall’Agenzia delle Entrate, la percentuale di amianto è risultata più elevata rispetto ai precedenti esami".

Da diversi anni il pavimento di vinil amianto in quasi tutto l’immobile, a causa dell’ordinario calpestio, si è consumato fino a rendere visibile il massetto sotto la pavimentazione; la proprietà dell’immobile in questi giorni sta procedendo all’incapsulamento del pavimento nelle sole stanze in cui lo stesso è maggiormente danneggiato, ma - evidenziano i pentastellati - la ditta incaricata all’isolamento del vinil amianto obsoleto "ha delimitato piuttosto precariamente la zona dei lavori in corso, da cui a volte fuoriescono polveri e odori acri di prodotti chimici, in compresenza dei lavoratori sul medesimo piano". A questo punto il M5S chiede: