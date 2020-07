"Amiamo liberi/e": a Pescara la manifestazione del Pd sulla legge contro l'omolesbotransfobia con la senatrice Cirinnà

Si chiama "Amiamo liberi/e" la manifestazione organizzata dal Pd, dalle democratiche e dai giovani democratici abruzzesi riguardante il sostegno alla legge contro l’omolesbobitransfobia e misoginia. Appuntamento lunedì 13 luglio a partire dalle 19 a villa De Riseis.

Parteciperanno anche il deputato Zan (primo firmatario della proposta di legge) e la senatrice Cirinnà, oltre al giurista Angelo Schillaci. Il partito democratico abruzzese ricorda che in città c'è stata una grave aggressione finita sulle cronache nazionale, sia per le violenze fisiche subite dalla vittima, che per le polemiche politiche successive:

"Rendono questa iniziativa particolarmente impellente, così come impellente è l’approvazione di una legge che costituisca finalmente un argine di civiltà. Sarà una utile opportunità per fare chiarezza una volta per tutte, e sottolineare gli aspetti, i contenuti, le implicazioni del provvedimento: va ribadito con forza che con l’approvazione della legge Zan non verrebbe punita ogni opinione, ma solo quelle che istigano alla discriminazione e alla violenza” Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che invece domani 12 luglio sempre a Pescara si terrà la manifestazione "Restiamo liberi" per protestare proprio contro la legge sull'omolesbobitransfobia.