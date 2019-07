Ambulanza del 118 di Popoli, botta e risposta tra Pettinari e Silli

È stato un post condiviso su Facebook dal consigliere regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle a scatenare il caso oggi, lunedì 22 luglio, relativo alla nuova ambulanza donata dai consiglieri pentastellati al 118 di Popoli.

A Pettinari, che ha denunciato con forza la rimozione del veicolo donato dai 5 Stelle, ha replicato Lorenzo Silli facendo notare come l'ambulanza fosse solo in assistenza.

«Vergognoso, clamoroso, allucinante, tolta l'ambulanza dell'ospedale di Popoli», ha scritto Pettinari aggiungendo, «in questo momento hanno tolto l’ambulanza nuovissima regalata da noi consiglieri regionali M5S e l’hanno sostituita con questo mezzo schifoso che a mio parere non è neanche a norma. Ho chiamato tutti i vertici regionali e li ho diffidati a riportare immediatamente l’ambulanza nuova a Popoli. Questa è l’ennesima mossa per fare capire quale è il destino dell’ospedale di Popoli. Vergogna. Vergogna. Vergogna».

Questa la replica di Silli:

«Caro consigliere regionale Domenico Pettinari ormai la voglia di prendere like e fomentare odio vi appartiene più del fare polica. Il mezzo donato dal M5S che viene citato nel suo post "post inviato senza prendere nessuna informazione, senza verificare la fonte senza chiamare gli eventuali responsabili di questa ennesima marmellata all'italiana". Forse perché donato dal vostro gruppo è considerato un mezzo di emergenza indistruttibile, che non necessita di manutenzione? Mi dispiace comunicarti che cosi non è. Il mezzo di emergenza è stato semplicemente sostituito momentaneamente perché soggetto a manutenzione. Ciò significa che tra poco tornerà nella postaziome di Popoli».