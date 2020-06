Alta velocità, Marsilio agli onorevoli abruzzesi: "Aiuto per l'emendamento al decreto rilancio"

Alta velocità, Marco Marsilio scrive agli onorevoli abruzzesi chiedendo loro di "sostenere un emendamento al decreto rilancio". Il governatore ha inviato una lettera a tutti i nostri parlamentari riguardo all'alta velocità sulla linea Roma-Pescara che attualmente non è prevista nell'articolo 208, inerente alle "disposizioni per il rilancio del settore ferroviario".

Nella missiva, il presidente della Regione ricorda che "il presidente del consiglio dei ministri, tra gli impegni programmatici assunti l'altro ieri in conferenza stampa", si è mostrato "determinato nell'affermare l'esigenza di realizzare l'alta velocità anche sulla tratta Roma-Pescara".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poiché nel decreto rilancio "tra le direttrici ferroviarie per cui si prevede la realizzazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento con caratteristiche di alta velocità" non viene fatto "alcun riferimento alla linea Roma-Pescara", e vista "la generale condivisione sull'importanza di questa opera, fondamentale per lo sviluppo della nostra regione", Marsilio chiede ai parlamentari di "sostenerne l'approvazione in sede di conversione in legge, così da dare una cornice giuridica e programmatica adeguata e coerente alle dichiarazioni pubbliche del presidente Conte".