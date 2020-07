Sull'alta velocità ferroviaria sindaco Masci perentorio: "Le promesse dovranno diventare fatti concreti"

Massima attenzione e vigilanza affinchè le promesse diventino fatti ed opere concrete. Il sindaco Masci commenta la notizia riguardante l'inserimento fra le opere prioritarie del decreto del Governo "Italia Veloce" dell'alta velocità ferroviaria lungo la direttrice Pescara - Bari e fra Pescara e Roma.

Il sindaco si dice d'accordo sui contenuti dell'annuncio sottolineando come da un anno l'amministrazione comunale assieme a quella regionale lavora per sollecitare l'avvio di queste opere fondamentali per la competitività dell'Abruzzo e di Pescara, ma ora vigilerà attentamente affinchè le promesse diventino realtà e non sia la solita lista dei "sogni".

Tutti auspichiamo che il “modello Genova”, evocato e preso ad esempio per efficienza e concretezza, divenga in questa circostanza la “via maestra”; tutti speriamo che la progettualità e le risorse da mettere in campo per la definizione esecutiva di queste infrastrutture non finiscano in una bolla di sapone. Oggi è necessaria una svolta vera, che vada oltre gli annunci di cui parlavo, perché questo obiettivo venga colto e divenga una realtà. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Masci si è anche detto pronto a confrontarsi su tempi e procedure per l'interesse della città e di tutto il comprensorio.