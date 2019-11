Allungamento pista aeroporto, Fratelli d'Italia: "Occasione unica e fondamentale per l'Abruzzo"

Una notizia molto positiva per l'Abruzzo ed un'occasione unica per rilanciare e potenziare l'offerta turistica della nostra Regione. Così il capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia Testa, l'assessore comunale di Pescara Cremonese ed il segretario provinciale Cardelli commentano l'ok arrivato per l'allungamento della pista dell'aeroporto.

In questo modo, infatti, il nostro scalo aeroportuale diventa un hub nazionale e potrà ospitare anche voli intercontinentali con la Cina, gli Stati Uniti ed il Canada. Secondo gli esponenti locali del partito di Giorgia Meloni, grazie ai lavori di ammodernamento e strutturali già eseguiti e che verranno eseguiti a breve, l'aeroporto potrà sviluppare e potenziare l'offerta turistica della nostra Regione: