Allungamento pista aeroporto, D'Alfonso: "Appropriazione indebita del centrodestra"

Il senatore Pd Luciano D'Alfonso, ex presidente della Regione Abruzzo, interviene sull'allungamento della pista dell'aeroporto dichiarando su Facebook quanto segue:

"Appropriazione indebita in danno dell’Aeroporto d’Abruzzo. Marsilio, Sospiri, Meloni ricoverati per accertamenti relativamente all’appropriazione indebita. Nessun tribunale vuole prendersi in carico l’accertamento per manifesto vagabondaggio di notizie false in danno dell’Aeroporto d’Abruzzo".