Alloggi popolari occupati abusivamente, il sindaco di Pescara annuncia operazione per liberarli

Una procedura condivisa con la Procura della Repubblica, la Regione, l'Ater e le forze dell'ordine volta a liberare gli alloggi popolari di Pescara occupati abusivamente e già sottoposti a decreto di sequestro.

Ad annunciarla questa mattina, mercoledì 26 giugno, è stato il sindaco Carlo Masci.

L'obiettivo è quello di liberare una quarantina di case dell'edilizia popolare (18 comunali e 22 dell'Ater) e di riassegnarli il giorno stesso.

Questo quanto dichiara il primo cittadino:

"Oggi sono stato in Procura, è stato avviato un iter con l'Ater e la Regione, in sinergia con la stessa Procura e con le forze dell'ordine, che consentirà di liberare le case occupate abusivamente e di riassegnarle rapidamente a chi ne ha diritto. Si tratta di una quarantina di alloggi. Su questo tema andrò avanti celermente, perché è una delle priorità emerse durante la campagna elettorale e i confronti con i cittadini".