Allarme sicurezza nell'area di risulta: l'assessore Teodoro replica a Foschi

L'assessore Teodoro ha voluto replicare alle accuse mosse da Armando Foschi di Pescara Mi Piace in merito alle condizioni di degrado dell'area di risulta. Foschi aveva inviato alcune foto che mostravano rifiuti ed accampamenti di fortuna sistemati soprattutto a ridosso del tunnel ferroviario.

Teodoro ha sottolineato come l'impegno della Polizia Municipale e di Attiva sia costante in quell'area per evitare fenomeni di scarso decoro pubblico e poca sicurezza, aggiungendo che il progetto di riqualificazione presentato dall'amministrazione comunale punta proprio a questo:

"Parliamo di spazi che non sono abbandonati, ogni giorno, da quasi cinque anni, su di essi si concentrano le attenzioni di questa Amministrazione e delle forze dell’ordine e dove è costante da sempre l’attività delle associazioni che si occupano dei senza dimora, in piena collaborazione con il Comune. Tanto è stato fatto per chi accetta di essere aiutato e anche per coloro i quali scelgono di restare fuori dall’assistenza che ogni giorno dà un tetto e un pasto caldo a chi non ha un indirizzo fisso e tanto ancora si farà: molti dei senza dimora che hanno voluto sono stati ospitati al Britti lo scorso anno, per un progetto dell’Amministrazione per dare un tetto al caldo a chi non ce l’ha. "