Allarme degrado, Foschi si appella al governo: “Inviateci almeno 20 unità dell’Esercito”

Armando Foschi, membro dell’associazione ‘Pescara Mi piace’, chiede ufficialmente al Governo l’invio di “almeno 20 unità dell’Esercito” per contrastare “il degrado e l’emergenza criminalità che si registra a Pescara e contro cui l’amministrazione Alessandrini ha, evidentemente, le armi spuntate”. Oggi l’assessore alla Polizia municipale Gianni Teodoro e i responsabili della squadra speciale Giona sono stati auditi in Commissione Vigilanza, e Foschi è rimasto basito da quello che hanno dichiarato:

“Non si possono fare le ordinanze antibivacco tanto poi non le rispetta nessuno; non si possono emettere le sanzioni contro l’accattonaggio o contro chi sporca, tanto poi le multe non le paga nessuno; non si possono emettere provvedimenti di Daspo Urbano, pure previsto dal Decreto Minniti, perché non si sa come applicarlo – riferisce Foschi – A questo punto, a fronte di un assessore disarmato e di un’amministrazione inerte dinanzi alla richiesta di sicurezza che gli hanno rivolto cittadini e commercianti, chiediamo formalmente che venga disposta la riassegnazione dell’Esercito sul nostro territorio per ripristinare ordine e sicurezza”.