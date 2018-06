Allagamenti a Montesilvano: arriva l'assessore "ad hoc", è Annalisa Fumo

Un nuovo assessore è stato nominato dal Sindaco Francesco Maragno. Nel pieno rispetto delle quote rosa, le deleghe all'Urbanistica, Demanio, Politiche Ambientali e Politiche di efficientamento del sistema smaltimento acque sono state affidate ad una donna che lavorerà di intesa con gli enti preposti. Annalisa Fumo, laureata in Ingegneria Civile e membro del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, è esperta in difesa idraulica del territorio ed avrà specifiche competenze in materia. Il primo problema da affrontare resta quello sugli allagamenti.

Il neo assessore si è detta orgogliosa e ha sottolineato: "Sarà mio impegno farmi carico delle responsabilità che mi sono state affidate e che affronterò con senso del dovere mettendo in campo le mie professionalità a servizio del bene comune e degli interessi della collettività". Le deleghe degli altri assessori sono state distribuite così:

Ottavio De Martinis: Sport, Manifestazioni, Eventi, Cultura, Protezione Civile, Società Partecipate, Contenzioso, Disabilità, Personale

Valter Cozzi: Lavori Pubblici, Polizia Locale, Servizi Cimiteriali

Paolo Cilli: Igiene Urbana, Manutenzioni e Servizi

Maria Rosaria Parlione: Pubblica Istruzione, Asili Nido, Sanità, Terza Età, Associazionismo, Attuazione del Programma, Edilizia e Refezione Scolastica, Progettazione Comunitaria

Ernesto De Vincentiis: Verde Pubblico, Turismo, Gestione Palacongressi, Politiche Energetiche, Patrimonio e Valorizzazione dei Beni Comunali, Informatizzazione, Mobilità Sostenibile

Deborah Comardi: Bilancio e Finanze, Tributi, Politiche Giovanili, Benessere Animale