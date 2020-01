Nasce un protocollo d'intesa fra Comuni e Regione per il problema degli allagamenti di Fosso Grande

Fosso Grande, nasce un protocollo d'intesa per il problema degli allagamenti. Questa mattina c'è stato un primo incontro a Spoltore fra le amministrazioni comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore alla presenza del consigliere regionale D'Incecco, del consigliere comunale Berardino Fiorilli, dell'assessore di Pescara Luigi Albore Mascia e dell'assessore di Montesilvano Damiana Rossi.

Ad accoglierli il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito e l'assessore Stefano Sebastiani. Tra i tecnici presenti, Vittorio Di Biase e Silvio Iervese del Genio Civile. Presente anche il Comes, il comitato messa in sicurezza di Fosso Grande. L'obiettivo è arrivare ad un protocollo già da poter firmare al prossimo incontro, per garantire uno strumento unico per avere risorse necessarie alla pulizia periodica del canale e per la progettazione necessaria a scongiurare definitivamente il problema degli allagamenti, che in passato ha creato danni ingenti. Fosso Grande infatti in caso di precipitazioni di forte o media intensità danneggia i centri abitati fra via del Circuito a Pescara, via Italia e viale Abruzzo a Villa Raspa di Spoltore come avvenne nel mese di luglio in occasione dell'ondata di maltempo che portò anche alla violenta grandinata.