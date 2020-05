Alitalia sospende i voli da Pescara per Milano Linate: il sottosegretario De Annuntiis scrive al ministro De Micheli

Una lettera al ministro De Micheli, al presidente Marsilio ed al presidente Saga Paolini per chiedere un intervento in merito alla decisione dell'Alitalia di sospendere almeno fino al 30 giugno i voli da Pescara per Milano Linate. A scriverla, il sottosegretario alla presidenza della Regione De Annuntiis, che denuncia una situazione di discriminazione per il nostro scalo aeroportuale, considerando che invece in Sardegna i voli da e per Linate della compagnia di bandiera sono attivi e dunque non è stata fatta una scelta omogenea sul territorio.

Il sottosegretario aggiunge che, se nei due mesi di lockdown e di sospensione dei voli nell'aeroporto di Pescara, ora per i mesi di maggio e giugno sarebbe una forte penalizzazione per la ripartenza nella fase 2 dell'emergenza sanitaria, quando sarà necessario far ripartire l'economia e dunque i collegamenti.

L'auspicio di De Annintuiis è per un intervento in merito ad una scelta sicuramente discutibile e che rischia di penalizzare ulteriormente il territorio abruzzese già fortemente colpito dalla crisi derivante dal Coronavirus sia nei due mesi di chiusura totale e sia per quelli futuri.