Il pescarese Di Carlo è il nuovo segretario dei Radicali Abruzzo

È l'avvocato pescarese Alessio Di Carlo il nuovo segretario dell'associazione Radicali Abruzzo.

Di Carlo è stato eletto nel corso dell'assemblea che si è tenuta ieri, domenica 17 marzo.

Gennaro Mone e Aquilino Mancini sono stati confermati invece rispettivamente alla presidenza e alla tesoreria del movimento e Severino Mingroni come presidente onorario.

I lavori sono stati aperti dall’intervento di Carlo Costantini, candidato sindaco alle elezioni comunali di Pescara del prossimo 26 maggio, il quale ha ricordato e confermato la sintonia in atto con i radicali abruzzesi sul tema della Grande Pescara. Le priorità fissate per l’anno in corso riguarderanno, oltre al tema della fusione dei comuni, l’istituzione di un focus permanente sulla politica sanitaria regionale, per la piena attuazione dei principi sanciti dall'art. 32 della Costituzione e con particolare attenzione verso le campagne politiche che i radicali portano avanti con la adesione alla Associazione Luca Coscioni.

I radicali hanno inoltre ribadito la necessità di giungere alla elezione del garante regionale per i detenuti e auspicato una positiva risoluzione della vertenza riguardante Radio Radicale: la storica emittente che rischia l’interruzione della propria attività a partire dal mese di maggio a causa dei tagli operati dal governo Conte.