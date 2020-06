L'emozione dell'ex sindaco Alessandrini all'inaugurazione del parco dello sport: "Evviva Pescara"

Anche l'ex sindaco di Pescara Alessandrini ha partecipato questa mattina all'inaugurazione del parco dello sport, la nuova area verde e dotata di campi sportivi polifunzionali in via Rigopiano, nell'ex area Monopolio. Alessandrini si è detto emozionato ed ha pubblicamente ringraziato il sindaco per l'invito, considerando che il progetto fu avviato dalla passata giunta di centrosinistra.

L'ex primo cittadino ha ricordato l'iter che ha portato alla realizzazione del terzo parco, per estensione, della città: dall'interlocuzione con il demanio a quella con il Coni, partner del progetto ed infine nel novembre del 2018 con l’affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria per euro 300.000 (con ribasso del 30,95%).

