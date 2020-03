Un albero per ogni bimbo mai nato, movimenti civici e Coalizione Civica attaccano la mozione di Scurti

Una strumentalizzazione grave ed inaccettabile quella della mozione del consigliere Scurti, approvata dal consiglio comunale sulla piantumazione di un albero per ogni bimbo mai nato. Anche Coalizione Civica e diverse associazioni e movimenti cittadini criticano la mozione parlando di un atto puramente politico ed ideologico gravissimo, riguardante la legge 10/2013 che prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino nato nei comuni con più di 15 mila abitanti.

Pescara ha sicuramente bisogno di più alberi, ma soprattutto di adeguata manutenzione di quelli esistenti, e tutto ciò non può essere mascherato strumentalizzando l'esperienza delle donne che compiono una scelta dolorosa, senza il rispetto di tutte e di tutti. Pescara non ha bisogno di amministratori che usino sofferenze private per scalate pubbliche, Pescara non ha bisogno di battaglie contro l'interruzione di gravidanza travestite da altro. Le scelte femminili dovrebbero essere sostenute e garantite piuttosto senza colpevolizzazioni, con più medici non obiettori di coscienza che pratichino un atto sanitario sicuro, difendendo un diritto imprescindibile conquistato dalle donne.