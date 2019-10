Aiuola di fiori in piazza Salotto dove c'era il bicchiere di Toyo Ito

Un'aiuola fiorita in piazza Salotto a Pescara nell'asola dove un tempo c'era il calice di Toyo Ito.

A farlo sapere è Paola Marchegiani che sottolinea come l'aiuola fiorita rappresenti la realizzazione della sua ultima proposta come assessore al Verde.

I lavori per l'apposizione dei fiori nello spazio dove c'era il calice rotto dell'artista giapponese sono stati eseguiti nella mattinata odierna.

Questo quanto afferma la Marchegiani, ex assessore al Verde:

«È mia abitudine uscire presto e oggi, nel silenzio di primissima mattina, in piazza Salotto osservavo l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'aiuola posta dove ha insistito lo sfortunato calice di Toyo Ito.Quella macchia floreale è stata una delle mie ultime proposte da assessora al decoro urbano e, a sei mesi dalla conclusione di quella mia esperienza, non posso che gioire per la sua realizzazione.Può sembrare poco, una semplice aiuola, ma quel punto di colore è un elemento di coerenza con la natura di piazza Salotto, un razionale campo di dinamici contrasti spaziali, come è evidente dall'idea originaria di Luigi Piccinato, che ben si presta a valorizzarsi con quelli cromatici, come quello generato dal calice rosso di Toyo Ito.Quell'aiuola la proposi come elemento di continuità: con ciò che di Pescara è conosciuto (come non pensare all'aiuola dell'orologio di piazza 1° maggio) e con ciò che non è potuto accadere (il calice). Quella macchia di fiori è una piccola storia, ma densa.L'amministrazione di una città è fatta di azioni grandi e strategiche, ma a volte quelle minori lasciano un segno che arricchisce il quotidiano».