Aggressione Gianfranco Rotondi, la solidarietà del mondo politico

Dopo l'aggressione subita ieri mattina, si moltiplicano gli attestati di solidarietà a Gianfranco Rotondi da parte del mondo politico locale.

Così in una nota il senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo:

“Esprimo tutta la mia solidarietà all’onorevole Gianfranco Rotondi, per l’aggressione verbale subita ieri a Pescara: le opinioni politiche possono essere criticate, ma mai devono diventare oggetto di minacce o violenza. La politica in questo ha grandi responsabilità: è necessario che tutte le forze in campo abbassino i toni dello scontro, affinché la violenza, che già abbonda impunita sui social network, non si travasi nelle strade”.

Una ferma condanna dell'episodio viene anche dal sindaco Carlo Masci:

“Ritengo si tratti di un episodio intollerabile e inqualificabile perché nessun confronto tra diverse posizioni politiche potrà travalicare il rispetto per le persone e per le Istituzioni che esse rappresentano. La violenza (verbale e fisica) non può mai essere uno strumento di lotta politica”.

Solidarietà, ma con riserva, viene invece dalla Lega, che è stata indiretta protagonista dell'episodio poiché Rotondi è stato attaccato da due uomini per le sue critiche a Matteo Salvini.

Luca De Renzis, commissario provinciale del Carroccio a Pescara, afferma: