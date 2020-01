Approvato il nuovo regolamento per l'affitto della sala consiliare del Comune: le novità

Approvato il nuovo regolamento per l'affitto della sala consiliare del Comune di Pescara. Lo ha fatto sapere il presidente Antonelli sottolineando come la delibera si integra con quella già approvata riguardante le tariffe fissate per chi affitta la sala per scopi commerciali o promozionali.

Resta invece l'affitto gratuito per associazioni e per eventi non a scopo di lucro, mentre per il canone a pagamento ci sarà uno sconto del 50% in caso di patrocinio del Comune per l'evento stesso. Antonelli ha specificato:

La delibera pertanto andrà a sanare una situazione di irregolarità perché non erano mai state fissate delle tariffe nonostante fosse previsto da anni dal Regolamento. Il Presidente del consiglio comunale precisa che la tariffa stabilita coprirà esclusivamente il costo di servizio: dalla copertura delle ore straordinarie del personale, al costo della pulizia e dell’energia (riscaldamento, luce ed strumentazione tecnica).

Con l’approvazione di tale delibera riteniamo di aver dato atto ancora una volta di pratica di buon governo e di aver ripristinato l’equità sociale perché non era giusto che i contribuenti virtuosi dovessero farsi carico dei costi di una sala utilizzata anche per attività che avevano fini di lucro e/o commerciali.

Antonelli ha ricordato che la sala sarà gratuita per attività con sfondo sociale e solidaristico, mentre ha attaccato la consigliera Pd Catalano che ha votato contro il regolamento, nonostante ad ottobre durante una riunione si era espressa a favore del nuovo regolamento.

Contraddizioni e doppi-giochi che adesso sono venuti inevitabilmente allo scoperto e trovato l’opportuna considerazione

Ieri il centrosinistra aveva commentato positivamente l'approvazione degli emendamenti presentati dai consiglieri d'opposizione per mantenere la sala gratuita per il terzo settore.