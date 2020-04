Chiodi: "Rivedere gli affitti per la fase 2, rischio sproporzione per le attività commerciali"

L'ex governatore Gianni Chiodi, ora attivo solo come commercialista, interviene a pochi giorni dalla pubblicazione del rapporto Svimez per invitare a rivedere gli affitti nella fase 2:

Stesso discorso, sempre a parere di Chiodi, va fatto anche per le imprese turistiche:

"Per loro non basterà la liquidità, ma bisognerà risarcire il mancato utile dei mesi di fermo, come lo Stato ha fatto con i proprietari di appartamenti in caso di terremoto. La provincia di Pescara ne risentirà da un punto di vista commerciale".